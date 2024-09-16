Manisa geri döndü

Trendyol Birinci Lig'de üst sıraları hedefleyen Manisa FK, deplasmanda geriden gelerek Kocaelispor'u mağlup etti: 1-2. 2. dakikada Appindangoye rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. 18'de Cissokho da sert müdahalesi sonrası oyundan atıldı. 28'de Mendes'in şutunda top direkte patladı. 29'da Oğulcan yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 31'de Mendes'in penaltı atışından yararlanamadı. 45+4'te Mendes'in ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Pedrinho ağlara gönderdi: 1-0.

MANİSA FK TEK KALE OYNADI

58'de Diallo rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inip içeri çevirdi, Ramirez topu rakibinden kurtararak müsabakaya denge getirdi: 1-1. 69'da Fofana'nın ortasında Diallo sert vurdu, direğe çarpan top auta çıktı. 70'te Kaan'ın ortasında top Mehmet'in eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 71'de Oğuz penaltı atışını gole çevirdi: 1-2. 90+2'de Oğulcan rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Maç 2-1 sona erdi.

MANİSA FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, son oynadıkları Adanaspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Muhammet Kiprit ve Okyere Wriedt'ın yerlerine Efe Taylan Altunkara ile Bede Osuji'yi oynattı.

ÜÇ KIRMIZI KART ÇIKTI

KOCAELİSPORMANİSA FK maçında zaman zaman sertlik dozajı aşıldı. Maçın henüz ikinci dakikasında ev sahibi ekipten Appindangoye rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Siyahbeyazlılarda ise 18'de Cissokho topu almak isterken rakibine yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. 90+2'de ise ev sahibinden Oğulcan kırmızı kart gördü