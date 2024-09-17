Manisa FK çok mutlu

1. Lig'de deplasmanda Kocaeli'yi geriden gelip 2-1 mağlup eden Manisa FK büyük mutluluk yaşadı. İlk yarıda istediği oyunu oynayamayan ve devreyi 1-0 yenik kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise bambaşka bir kimliğe büründü. Manisa Futbol Kulübü, Ramirez ve Oğuz'un golleriyle 3 puana uzanıp kritik bir galibiyet aldı. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puana ulaşan Manisa ekibi Play-Off hattına yerleşti. Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş zor şartlarda çok güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Kulübün sezona başlarken zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Çağdaş Çavuş, "Zorluklarla beraber güzel bir hikaye oluşturmaya çalıştık" dedi.

"İYİ SONUÇLARIN DEVAMI GELECEK"

DENEYİMLİ teknik patron Çağdaş Çavuş sözlerini şöyle sürdürdü, "Bu hikayeyi yazabilmek adına oyuncu grubu da bana inanmıştı. Umut ediyorum ki bu devam edecek. Bu tür maçlarda oyuncuların atmosferden etkilenmeden mücadele etmesi gerekiyor. İkinci devre bunu çok iyi yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor şartlarda başlayıp bu reaksiyonu göstermek kolay değil."

ATILAN TAM SEKİZ GOLÜN 5'İ YENİLERDEN

SİYAH-BEYAZLILARIN geride kalan 5 haftada rakip ağlara gönderdiği 8 golün 6'sı yeni transferlerden geldi. Manisa FK'da Moryke Fofana rakip ağları 3 kez sarsarken, Daniel Ramirez Fernandez ise 2 gol atma başarısı gösterdi. Manisa ekibinde kalan 3 golün 2'si kaptan Oğuz Gürbulak'tan gelirken, 1 kez de Kadir Kaan Yurdakul gol sevinci yaşadı.