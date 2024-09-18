Hodzic imzayı attı

Manisa Futbol Kulübü'nün transferin son gününde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Armin Hodzic için dün bir imza töreni gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağladığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum. Burada takım arkadaşlarımla birlikte büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum " dedi. Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu ligde ve kupada toplam 28 karşılaşmada görev almış ve rakip fileleri 3 kez sarsmayı başarmıştı. Bu arada Ege temsilcisinin 20 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek.