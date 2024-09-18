Skandal pankart

Ergin Ataman yönetimindeki Avrupa şampiyonu Panathinaikos, Lefkoşa'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçın son periyodunda Panathinaikos taraftarlarının bulunduğu tribünde "Türklerden kanlı Kıbrıs işgali" yazılı pankart açıldı. Bunun üzerine tepki gösteren Ataman sahaya girdi ve hakemlere kendisinin oyundan atılmasını talep etti. Ardından diskalifiye edilen Ataman, soyunma odasına gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan tecrübeli başantrenör "Bu pankart Panathinaikos yönetiminin bilgisi dışında gelişen bir durum. Kulüp yönetimi de bu duruma çok kızgın" dedi. Ataman ayrıca Panathinaikos'un 'Gate 13' taraftar grubunun da kendisini arayarak özür dilediğini belirtti.

ATAMAN: SPOR SALONLARI DOSTLUĞUN YERİDİR

Tecrübeli başantrenör, dün sabah da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki turnuvayı çok desteklediğini belirten Ataman, "İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. Ama dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda bir grup tarafından misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak" dedi.