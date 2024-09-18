Yalçın’a af yolda

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçiren Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kaptan Yalçın Kayan'ın kadro dışı bırakıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile kavga eden Yalçın'ın takımdan ayrılması gündeme gelmiş ve deneyimli oyuncu Iğdır FK, Alanyaspor ve Kocaelispor ile göüşerek anlaşama sağlayamamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusunun transfer döneminin sona ermesiyle takımda kalması netleşti. Bu hafta içi Stoilov ile masaya oturacak Yalçın'ın affedilmesi gündeme gelebilir. Geçen sezon attığı 9 gol ile takımın en golcü ismi olan ve orta alana hareketlilik kazandıran tecrübeli oyuncunun değerlendirilebileceği ifade edildi.

GEÇMİŞTE DE AFFEDİLMİŞTİ

Yalçın, geçtiğimiz yıllarda Göztepe taraftarı ile ters düşmüş ve bir dönem tribünlerin tepkisini çekmişti. 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden sarı-kırmızılı İzmir ekibinin altyapı menşeili oyuncusu Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında formasını tepkili bir şekilde yedek kulübesine fırlatarak soyunma odasına gitmişti. O dönem yönetim Yalçın'a 1 aylık maaş cezası verirken, Yalçın ise kendini affettirmek için bir video mesaj yayınlayarak 350 ihtiyaç sahibi öğrenciye Göztepe forması hediye etmişti. Yaptığı bu harekete karşılık yönetim, Yalçın'ı affederek yeniden kadroya dahil etmişti.

GÖZ-GÖZ'DEN HİÇ UZAKLAŞMADI

Göztepe formasını 144 kez giyen Yalçın, 13 gol atma başarı- gösterdi. Kariyerini tamamen İzmir ekibinde geçiren deneyimli oyuncu, ekibinde sarı-kırmızılıların U21 takımında da 32 maçta 5 gol attı. Yalçın bura- burada gösterdiği performans ile da A takıma kadar yük-yükselmişti.

YILDIZINI STOİLOV PARLATTI

Yalçın Kayan, Stanimir Stoilov'un gelmesiyle oldukça üretken bir orta saha olmuştu. En parlak dönemini Stoilov ile geçiren Yalçın, bir sezonda 9 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı. Stoilov, Yalçın'ı ön tarafa çekerek golcü kimliğini ön plana çıkarmıştı.

KURYU MATSUKİ İYİLEŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında FC Tokyo'dan transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan yıldız orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin iyileştiği ve Kayserispor maçında büyük ihtimalle forma giyebileceği öğrenildi. Büyük umutlarla transfer edilen ve taraftarda oldukça heyecan yaratan oyuncu sadece Alanyaspor maçının son dakikalarında forma giyebilmişti. Orta alandaki etkili paslarıyla rakip ceza sahasında oldukça tehlikeli pozisyonlar yaratabilen deneyimli oyuncunun Kayseri maçında görev alması bekleniyor.