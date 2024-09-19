Petkim final aşkına

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonunda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemelerde bugün Fransa temsilcisi Cholet Basket'le karşı karşıya gelecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonunda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemeler tüm hızıyla devam ediyor. Aliağa Petkimspor, Antalya Gloria Sports Arena'daki elemelerin ilk gününde Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72'lik skorla geçmeyi başardı.

YA PAOK YA DA ORADEA

Bu galibiyetle birlikte İzmir temsilcisi, yarı finalde Fransız Cholet Basket ile eşleşti. Bu iki takım arasında oynanan zorlu mücadele ise bugün saat 21.30'da başlayacak. Aliağa Petkimspor, yarı final karşılaşmasını kazanması halinde 21 Eylül Cumartesi günü PAOK Mateco (Yunanistan)-CSM CSU Oradea (Romanya) karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi rakibine mağlup olması durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.