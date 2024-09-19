Ziraat Türkiye Kupası 2’inci Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.

Bu turda müsabakalar 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacaktır.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2'inci Eleme Turu'nun karşılaşmaları şöyle;

8 EKİM SALI:

13.00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor

15.00 Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

19.00 Fethiyespor - Düzcespor

9 EKİM ÇARŞAMBA:

13.00 Adıyaman Futbol Kulübü - Afyonspor

14.00 Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947

14.00 Ağrı 1970 Spor Kulübü - Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü

14.00 Muğlaspor - Sarıyer

14.00 Niğde Belediye Spor - 68 Aksarayspor

14.00 Elazığ Futbol Kulübü - Polatlı 1926 Futbol Kulübü

14.00 Bitlis Özgüzeldere Spor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü

14.00 Karabük İdmanyurdu - Bursa Nilüfer Futbol Kulübü

14.00 Tuzlaspor - Tire 2021 Futbol Kulübü

14.00 Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrol Spor Kulübü

14.00 Fatsa Belediyespor - Silifke Belediyespor

14.00 Çayelispor - Yeşil Yalova Spor Kulübü

14.00 Amasyaspor - Bucak Belediye Oğuzhanspor

14.00 Nazillispor - Somaspor

14.00 Bozokspor - Kırıklarelispor

14.00 Ankara Demirspor - Fosfat Spor

14.00 Artvin Hopaspor - Derince Spor

14.00 Beykoz İshaklıspor - Mardin 1969 Spor

14.00 Küçükçekmece Sinop Spor - Altınordu

14.00 Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif Faaliyetler

14.00 Ergene Velimeşe Spor - Çankaya Spor Kulübü

15.00 Altay - Karaman Futbol Kulübü

19.00 Giresunspor - Viranşehir Belediyespor

10 EKİM PERŞEMBE:

13.00 Osmaniyespor - Diyarbekirspor

14.00 Türkmetal 1963 Spor - Pazarspor

14.00 Bulvarspor - İnegölspor

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor - Serik Belediyespor

15.00 Uşakspor - Bursaspor

19.00 Erciyes 38 Futbol Kulübü - Orduspor 1967