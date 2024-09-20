PETKİM finalde

Avrupa'da ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayan Aliağa Petkimspor, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) gruplara kalmak için çıktığı ikinci eleme maçında Antalya'da Fransız temsilcisi Cholet Basket ile karşılaştı. İlk maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u yenen İzmir temsilcisi yarı final karşılaşmasında Cholet Basket'i de 70-76 yenerek adını finale yazdırdı. İlk periyodu 21-24 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 36-35 geride girdi. Üçüncü periyodu da 56-55 geride kapatan Aliağa Petkim son periyotta toparlanırken galibiyete uzanmayı bildi.

SON RAKİBİ PAOK OLDU

İzmir temsilcisinde Breein Tyree ve Bryson Williams 22'şer sayıyla skor yükünü sırtlayıp yıldızlaşırken, DeShawn Russell ve Jaime Echenique ise 10'ar sayı kaydetti. Aliağa'da David van Beck 6, Yavuz Gültekin 3, Jordan Wright 2 ve Aldridge 1 isabet buldu. Aliağa Petkimspor, yarın Oradea'yı yenerek finale çıkan Yunan ekibi PAOK ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde adını grup aşamasına yazdırmak için rakip olacak. İzmir ekibi rakibine yenilmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.