F. Bahçeli Marjanovic Eurolig’in en uzunu oldu

FENERBAHÇE Beko, 2.24 boyundaki dev pivot Boban Marjanovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Böylelikle Sırp uzun, daha gelir gelmez EuroLeague'in bir kategorisinde zirveye yerleşti.2.24 boyundaki Marjanovic, Eurolig'in yeni sezonundaki en uzun oyuncu olacak. 36 yaşındaki oyuncu, birinciliği bir süredir zirvede yer alan 2.23'lük Christ Koumadje'den alacak.Öte yandan Boban Marjanovic'in gelişiyle birlikte EuroLeague'de boyu 2.20 ve üzeri olan oyuncuların sayısı beşe yükseldi. EuroLeague'de boyu 2.20 ve üzeri olan beş oyuncu ise şu şekilde: Boban Marjanovic - 2.24 (Fenerbahçe Beko), Christ Koumadje - 2.23 (ALBA Berlin), Youssoupha Fall - 2.21 (Barcelona), Walter Tavares - 2.20 (Real Madrid), Georgios Papagiannis - 2.20 (AS Monaco).