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Göztepe evinde geçit vermiyor

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı’nda oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 8 galibiyet almayı bildi.

HABER MERKEZİ
Göztepe evinde geçit vermiyor
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın akşam saat 20.00'de Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, evi Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine geçit vermiyor. Taraftarının büyük desteği ile rakiplerini konuk eden İzmir temsilcisi, sahasındaki son yenilgisini 2023 yılında aldı. Sarı-kırmızılılar 4 Kasım 2023 tarihinde 1'inci Lig'de Kocaelispor'a 1-0'lık skorla boyun eğdi. Ardından hem 1'inci Lig hem de Süper Lig'de toplam 13 maça çıkan İzmir ekibi, 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. 3 hafta önce Bodrum FK'yı seyircisiz olarak misafir eden Göztepe, cezasını da tamamladı. Sarıkırmızılılar, Kayserispor'u taraftarının da desteğiyle mağlup ederek seri galibiyet yakalamak istiyor. Süper Lig'deki ilk galibiyetini Bodrum FK önünde alan Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda evinde kayıp vermemenin peşinde olacak.
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