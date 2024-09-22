İkinci Lig’de süper pazar

TFF İkinci Lig'in 4. haftasında bugün 3 Ege ekibi terleyecek. Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 yenerek 3 maçta 7 puan toplayan ve 2'nci sıraya yükselen Altınordu, deplasmanda Kırklarelispor'la kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Sabit Selvi düdük çalacak. Aynı grupta geçen yer alan Altay, Tuzlaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Sercan Karaca yönetecek. Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Somaspor, Karacabey Belediyespor'a konuk olacak. Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berkay Erdemir düdük çalacak.

3. LİG'DE ZORLU GÜN

TFF Üçüncü Lig'de Egeliler zorlu bir pazar günü geçirecek. 1. Grup'ta Kuşadası, 15.30'da K.Maraş deplasmanında çıkış arayacak. 16.30'da Uşak, Beykoz İshaklıspor'a konuk olacak. 3. Grup'ta Efeler 09 SFK, iç sahada Aliağa FK'yla, Ayvalıkgücü Bld, Alanya 1221 ile karşılaşacak. 4. Grup'ta Denizlispor, taraftarı önünde Polatlı 1926 ile kozlarını paylaşacak. Turgutluspor Erciyes 38 FK'yı ağırlayacak. 2'nci Grup'ta saat 19.00'da Tire 2021 FK, Muğlaspor'u misafir edecek, Bergama Sportif ise Orduspor 1967'ye konuk olacak.