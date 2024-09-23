Aslan havalı Fener yaralı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip böylece Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarladı. Kendi adına en iyi sezon başlangıcını Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştiren Aslan, bu istatistiği yineledi. Galatasaray, 7. haftada sahasında Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda kendi rekorunu kırarak tarihi bir başlangıç yapacak.

KUTLAMALAR SÜRDÜ

Cim-Bom, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide de sadece 1 kez mağlup oldu. Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi. Galatasaraylı futbolcular galibiyeti deplasman tribünündeki taraftarlarıyla paylaştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri etrafında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı ve kutlamalar burada da sürdü. Fenerbahçe cephesinde ise hayal kırıklığı vardı. Ezeli rakibine evinde yenilmenin üzüntüsünü yaşayan taraftarlar bazı futbolcuları eleştirirken, başkan Ali Koç ve yönetimine de tepkiler vardı. Ülker Stadyumu'nun etrafında toplanan çok sayıda taraftar, Ali Koç'u istifaya çağıran sloganlar attı.

OSIMHEN MEST ETTİ

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, derbideki oyunuyla tam not aldı. Her pozisyonda büyük çaba sarf eden ve rakip savunmayı yıpratan Nijeryalı forvet, takımının ikinci golünde de Mertens'e müthiş bir gol pası verdi. Osimhen, maçın en öne çıkan oyuncularından biri oldu.

'MOURINHO ALAY KONUSU'

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, Portekizli teknik adam bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Galatasaray'ın paylaşımında kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer alması dünya basınında da gündem oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından 'Jose Mourinho, alay konusu' ifadelerini kullandı.

'GELECEKLE İLGİLİ KARAMSARLIK YOK'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. "Bir mağlubiyetin camiayı sarsması gibi bir şey olamaz" diyen Ilıcalı, "Kadromuzdan da hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza, hem hocamıza güveniyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik, gelecekle ilgili karamsarlık yok" dedi.

DÜNYA DEV DERBİYİ MANŞETLERE TAŞIDI

- Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sosyal medyayı da adeta esir aldı. Galatasaray Kulübü peş peşe paylaşımlarda bulunurken derbiden çok sayıda başlık uzun süre gündemin üst sıralarında yer aldı. Dünya basını da sonucu manşetlerine taşıdı.

- CORRIERE DELLO SPORT: Mourinho'ya Dzeko yetmedi: Osimhen ve Mertens kazandı.

- AS: Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti. Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı.

- MUNDO DEPORTIVO: F.Bahçe, Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana Türkiye'de ilk yenilgisini aldı.

- SPORT MEDIASET: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı.

- FANPAGE.IT: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt! Galatasaray, Fenerbahce'yi kolaylıkla mağlup etti.