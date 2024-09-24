Bodrum Futbol’da yeniler tam isabet

TRENDYOL Süper Lig'de Bodrum FK'da transferler etkisini gösteriyor. Puanını 6'ya çıkartan Muğla ekibinin Konyaspor ile Hatayspor galibiyetlerinde yeni takviyelerin etkisi göze çarptı. Konya temsilcisini 3-1 yenen Bodrum FK, bu müsabakada Pusçaş ve Dimitrov'un golleriyle sezonun ilk galibiyetini alırken, son hafta tek gol ile kazanılan Hatayspor maçında ağları havalandıran isim yeni transfer Taulant Seferi oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nün topladığı 6 puana direkt katkı sunan yeniler, performanslarıyla gelecek adına umut verdi.

TAKVİYELER GÖZ DOLDURDU

İLK 6 maçın tamamında görev yapan Dimitrov 436 dakika, 5 maçta oynayan Puscaş 324 dakika, Seferi ise 2 maçta 139 dakika görev yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in bu oyunculara daha çok görev vermesi bekleniyor.