Hayali gerçek oldu

Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları'nın en önemli yıldızlarından İzmirli Cansu Özbay, hayali olan kulüp kurma isteğini gerçekleştirdi. Milli voleybolcu, Cansu Özbay Spor Akademi ismiyle doğup büyüdüğü kentin gençlerine spor eğitimi sunma imkanı sunacak. Özbay'ın kulübü faaliyetlerine İzmir TED Koleji'nin Urla'daki yerleşkesinde başladı.

YÖNETİCİLERİ AİLESİ

Yıldız sporcu, dün TED İzmir Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, hem gençlerle buluşup onların sorularını yanıtladı, hem de yeni kurduğu kulüp hakkında bilgi verdi. Cansu Özbay Spor Akademisi'nin ilk etapta 8-14 yaş grubuna eğitim vereceğini kaydeden başarılı voleybolcu, "Kulübümüzün yöneticiliğini babam, kardeşim, annem ve kuzenim yapacak. Bir aile kulübü olacak. En büyük hedefim gençlerin eğlenerek keyifle vakit geçirebilmeleri. TED Koleji ailesine teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. İzmir'de başlayan voleybol akademisi diğer şehirlerde devam etmesini arzuluyorum. Beslenme uzmanları ve sporcu psikologlarıyla gayet profesyonel bir şekilde yola başladık. Yıl boyunca çalışmalar devam edecek" dedi.

KULÜBÜN LANSMANI YAPILACAK

CANSU Özbay'ın babası Özkan Özbay, kısa süre içinde geniş çaplı bir lansman yaparak Cansu Özbay Spor Akademisi'ni tanıtaklarını ifade etti. Özbay, "Görüştüğümüz sponsorlar var. Herşey eksiksiz olsun istiyoruz. Tanıtıma Cansu'nun milli takım arkadaşlarının gelmesi için de görüşmeler yapıyoruz. Kızım hayalini gerçekleştirdi. Biz de genç sporcu adaylarının hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

SPORU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM

ÖZBAY, kariyerinden kesitleri öğrencilerle paylaştı ve hayatta hiçbir zorluğa karşı pes etmemeleri gerektiğini bir örnekle anlattı: "2016'da Nilüfer Bld'deyken sporu bırakma noktasında geldim. Başarılı olamayacağımı düşünüyordum. Kolaylıkla atabileceğim pasları atamaz hale geldim. Ancak yılmadım, savaşmaya devam ettim ve kulüp değişikliği ile birlikte kariyerimde milli takıma kadar yükseldim."