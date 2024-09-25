Benfica’da gündem Kerem ve Orkun

TRANSFER döneminin son günlerinde Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı giriş yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Benfica kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Aktürkoğlu, maçta yaptığı 2 asistle Portekizlileri mest etti. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından bir diğer ay-yıldızlı futbolcu Orkun Kökçü'nün de performansı yükselişe geçti. Milli oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 7 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Orkun ve Kerem ikilisinin Benfica'daki performansı Portekiz basınında manşetlere taşındı.