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Benfica’da gündem Kerem ve Orkun

HABER MERKEZİ
Benfica’da gündem Kerem ve Orkun
TRANSFER döneminin son günlerinde Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı giriş yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Benfica kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Aktürkoğlu, maçta yaptığı 2 asistle Portekizlileri mest etti. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından bir diğer ay-yıldızlı futbolcu Orkun Kökçü'nün de performansı yükselişe geçti. Milli oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 7 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Orkun ve Kerem ikilisinin Benfica'daki performansı Portekiz basınında manşetlere taşındı.
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