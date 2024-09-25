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Egeliler süper başladı

Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yarışan 10 ekip henüz yenilgi yüzü görmedi. Fırtına gibi esen Göztepe'nin yanı sıra Menemen, Buca 1928, Altınordu, Karşıyaka, Bornova 1877, Muğla, Aliağa, Efeler ve Denizlispor'un bileğini büken olmadı. Temsilcilerimiz alkış aldı.

LEVENT ARIÖZ
Egeliler süper başladı

Profesyonel liglerde Ege'yi temsil eden Ege ekipleri sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Süper Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de Avrupa, şampiyonluk, ve Play-Off mücadelesi veren 10 Ege ekibi sezon başından bu yana yenilgi ile tanışmadı. Süper Lig'e iki yıl aradan sonra dönen Göztepe, Kayseri'yi de dize getirerek 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puana ulaştı. Türkiye'nin devlerine kafa tutan sarı-kırmızılar performansıyla alkışlanırken, alt liglerde mücadele eden Ege ekipleri de Göz- Göz'ün izinden gitti.

2. LİG'E İZMİR DAMGASI

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK adeta sezona fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla zirveye oturdu. Burhanettin Basatemür'ün öğrencileri şampiyonluk iddiasını ortaya koyarak, Menemen taraftarlarını sevindirdi. Geçen sezon Play- Off oynayan diğer İzmir ekibi Bucaspor 1928 de aynı grupta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirveyi takip etti. Altınordu ise 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve topladığı 8 puanla sezona müthiş başlayan diğer temsilcimiz oldu.

ZİRVEYE ADAY OLDULAR

Üçüncü Lig'de de Ege ekipleri kalitesini ortaya koydu. 1. Grup'ta Karşıyaka 2 galibiyet, 1 beraberlikle zirvenin en önemli adaylarından biri oldu. Aynı grupta mücadele eden Bornova 1877 de 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeşil-kırmızılı ekibi takip etti. 2. Grup'ta profesyonel lige yeni çıkan Muğlaspor, 3 maçta yenilgisiz 7 puan alarak alkış aldı.

3. Grup'ta Aliağa FK ve Efeler 5'er puan toplarken (1 galibiyet, 2 beraberlik), geçen sezon 3. Lig'e düşen Denizlispor ise transfer yasağına rağmen 4. Grup'ta aynı performansı sergileyerek (5 puan) camiaya umut verdi

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