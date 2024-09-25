Egeliler süper başladı

Profesyonel liglerde Ege'yi temsil eden Ege ekipleri sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Süper Lig, İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de Avrupa, şampiyonluk, ve Play-Off mücadelesi veren 10 Ege ekibi sezon başından bu yana yenilgi ile tanışmadı. Süper Lig'e iki yıl aradan sonra dönen Göztepe, Kayseri'yi de dize getirerek 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puana ulaştı. Türkiye'nin devlerine kafa tutan sarı-kırmızılar performansıyla alkışlanırken, alt liglerde mücadele eden Ege ekipleri de Göz- Göz'ün izinden gitti.

2. LİG'E İZMİR DAMGASI

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK adeta sezona fırtına gibi başladı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla zirveye oturdu. Burhanettin Basatemür'ün öğrencileri şampiyonluk iddiasını ortaya koyarak, Menemen taraftarlarını sevindirdi. Geçen sezon Play- Off oynayan diğer İzmir ekibi Bucaspor 1928 de aynı grupta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirveyi takip etti. Altınordu ise 2. Lig Beyaz Grup'ta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve topladığı 8 puanla sezona müthiş başlayan diğer temsilcimiz oldu.

ZİRVEYE ADAY OLDULAR

Üçüncü Lig'de de Ege ekipleri kalitesini ortaya koydu. 1. Grup'ta Karşıyaka 2 galibiyet, 1 beraberlikle zirvenin en önemli adaylarından biri oldu. Aynı grupta mücadele eden Bornova 1877 de 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle yeşil-kırmızılı ekibi takip etti. 2. Grup'ta profesyonel lige yeni çıkan Muğlaspor, 3 maçta yenilgisiz 7 puan alarak alkış aldı.

3. Grup'ta Aliağa FK ve Efeler 5'er puan toplarken (1 galibiyet, 2 beraberlik), geçen sezon 3. Lig'e düşen Denizlispor ise transfer yasağına rağmen 4. Grup'ta aynı performansı sergileyerek (5 puan) camiaya umut verdi