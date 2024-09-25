Filede TSYD şöleni

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Efeler Ligi takımları arasında sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası bugün başlıyor. Organizasyonda Arkas, Altekma ve Ziraat Bankkart mücadele edecek. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nin ev sahipliğindeki 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde saat 14.00'te ligdeki İzmir temsilcileri Arkas Spor ve Altekma rakip olacak.

Balkan Kupası'nı kazanarak Avrupa'da yoluna Challenge Cup'ta devam etmeye hak kazanan İzmir'in güçlü ekibi Arkas ile tek sezonluk aradan sonra Efeler Ligi'ne dönen Altekma, yeniledikleri kadrolarıyla ilk kez TSYD Turnuvası'nda voleybolseverlerle buluşacak.

TURNUVA ÜÇ GÜN SÜRECEK

TSYD İzmir Şubesi tarafından aralıksız 10 yıldır düzenlenen 3 gün sürecek turnuvada yarın saat 14.00'te Arkas Spor-Ziraat Bankkart, cuma günü ise saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart maçları oynanacak. Turnuvayı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Yaz döneminde salonlara hasret kalan İzmirli voleybolseverler turnuvayı tribünde ücretsiz takip edebilecek.