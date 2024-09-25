Manisa mucizesi

Altyapı ağırlıklı oyuncular ve deneyimli transferleri harmanlayarak yeni sezona giren Manisa FK, kadro değerine zıt bir performans sergiliyor. 4.63 milyon Euro'luk piyasa değeriyle 20 takımlı Trendyol 1. Lig'de alt basamaklarda (18. sıra) bulunan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada topladığı 11 puanla futbolda her şeyin para olmadığını gösterdi. Manisa ekibi oynadığı pozitif futbolla dikkatleri çekerken, aldığı başarılı sonuçlarla lider İstanbulspor'un 2 puan gerisinde 3. sıraya kadar tırmandı. Sezon başında düşme adayları arasında gösterilen Ege ekibi, altyapı çıkışlı oyuncularına şans vermesinin yanında tecrübeli isimlerinden de maksimum verim alarak futbolseverlerin beğenisini kazandı.

ZİRVEDE ANKARAGÜCÜ VAR

Ligde lider durumda bulunan İstanbulspor'un kadro değeri 9.41 milyon Euro olarak gözükürken, 2. Kocaelispor'un 10.48 milyon Euro'luk piyasa bedeli bulunuyor. Trendyol 1. Lig'in en değerli takımı ise 14.93 milyon Euro ile Ankaragücü. Başkent ekibini 11.16 milyon Euro ile Amed Sportif Faaliyetler takip ediyor. Manisa FK ile birlikte kadro değeri olarak son 3 sırada yer alan ekipler ise Şanlıurfaspor (3.93 milyon Euro) ve Yeni Malatyaspor (410 bin Euro) olarak sıralandı. Manisa FK, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor karşılaşmasını da kazanarak sezonun sürpriz takımı olmaya devam etmek istiyor.

EN DEĞERLİ İSİM DİALLO

SIYAH-BEYAZLI takımın en değerli oyuncusu 700 bin Euro'luk bonservis bedeli ile 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Demba Diallo oldu. İkinci sırada transfer döneminin son günü Hatayspor'dan transfer edilen Boşnak orta saha oyuncusu Armin Hodzic (550 bin Euro) yer aldı. Ardından 300'er bin Euro ile diğer yeni transferler santrfor Kwasi Wriedt, orta saha Dani Ramírez ve sol açık Bede Osuji sıralandı.

BİRİNCİ LİG'İN EN GOLCÜSÜ MANİSA FK

TRENDYOL 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Manisa FK en skorer ekip konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar bu süreçte rakip ağları 13 kez havalandırmayı başarırken, Manisa ekibini 12 golle Ümraniyespor takip ediyor.