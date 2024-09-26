Derbi Arkas’ın

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvasının 10'uncusu dün başladı. Efeler Ligi'nin güçlü takımları sezon öncesinde özel turnuvada kozlarını paylaştı. İzmirli voleybolseverlerin de büyük ilgi gösterdiği turnuvanın ilk maçı nefesleri kesti. İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde organize edilen turnuvanın ilk gününde Arkas Spor ile Altekma karşılaştı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

2024-2025 sezonunda ilk resmi maçında karşılaşan iki İzmir takımı geniş rotasyon ile parkeye çıktı. Karşılaşmanın ilk setini Altekma 25-21'lik skorla aldı. İkinci seti ise Arkas Spor 25-20 aldı. Üçüncü sette de Arkas Spor 25-19 ile setlerde üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Altekma dördüncü sette geri döndü ve 24-26'lık skorla setlerdeki durumu tekrar eşitledi. Son sette ise Arkas Spor 15-13 ile maçı kazanan taraf oldu. 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvayı tüm voleybolseverler ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

BUGÜN ARKAS İLE ZİRAAT KARŞILAŞACAK

TSYD Voleybol Turnuvası'nın ikinci gününde bugün Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk düdük 14.00'te çalacak. Arkas bu karşılaşmayı da kazanırsa turnuvayı şampiyon tamamlamayı garantileyecek. Ziraat Bankkart'ın kazanması halinde ise düğüm son maçta çözülecek. Turnuvanın son maçı ise yarın 16.30'da Altekma ile Ziraat arasında yine aynı salonda oynanacak.