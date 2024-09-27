Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’a silahlı saldırı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyuran Akın, paylaşımında "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü Serhat Akın'a yapılan saldırı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Kulüp yaptığı paylaşımda, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'HEM ÜZÜNTÜLÜYÜM, HEM SİNİRLİYİM'

Serhat Akın'ı hastanede ziyaret eden eski futbolcu Tuncay Şanlı, "Şu anda durumu gayet iyi, morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Yarın bir ameliyata alınacak. Durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. O benim kardeşim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntülerde yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Durumda çok ciddi bir şey yok. Büyük ihtimal yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi, söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem sinirliyim. Şu an, durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.