İzmir’e geliyorlar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. Zirvenin tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent düzeyinde yol haritası çizilerek iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in bir spor şurası toplama fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Tugay, "Bizde her malzeme var. İzmir bu yemeği pişirmeyi bekliyor" diye konuştu.

BURASI İLKLERİN KENTİ

Mahmut Özgener ise İzmir'in sporda her zaman ayrı bir yere sahip olduğunun altını çizerek, spor tarihinde ilk futbol maçının İzmir'de oynandığını, ilk futbol kulübünün İzmir'de kurulduğunu, bisikletten, golf ve tenise kadar, birçok spor dalının ilk karşılaşmalarının İzmir'de oynandığını hatırlattı.

Spor dünyasının değişen dinamiklerini yakalamak, sporcu sağlığından performans analizlerine, dijitalleşmeden yapay zeka uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede yenilikleri gündeme getireceklerini anlatan Özgener, "Paris'te Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcularımızla bir araya geleceğiz. Ülke futbolunun ve sporunun bugününü ve geleceğinin tartışılacağı panelde Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş yer alacak. Ülkemiz sporunun her alanından isimleri bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'STADI YAPACAĞIZ'

BAŞKAN Cemil Tugay, yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı ile ilgili de konuştu. Mevcut alanın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmediğini kaydeden Tugay, "Yazılı başvuru yaptık. Bakanlıktan da olumsuz bir görüş yok. Protokol yapıldıktan sonra projesi hazır. Uygulama projesini Karşıyaka belediye başkanı iken yaptırdım. Her şey hazır. En kısa zamanda ihalesine çıkıp yaptırabiliriz" dedi.