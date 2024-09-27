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TSYD Kupası'nda Ziraat güldü

İzmir’de düzenlenen turnuvanın 2. gününde İstanbul temsilcisi Arkas Spor’u mağlup etti. Çekişmeli geçen maçın ilk setini Ziraat Bankkart 25-20 aldı. İzmir ekibi 25-21'lik skorla maça denge getirirken konuk takım 25-12 ile tekrar öne geçti. Arkas 4. seti 25-20 alırken son sette 15-7 üstünlük kuran Ziraat galibiyete uzandı.

HABER MERKEZİ
TSYD Kupası’nda Ziraat güldü

Bu sene 10'uncusu düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmada Ziraat Bankkart ile Arkas Spor kozlarını paylaştı. Müsabaka Ziraat Bankkart'ın 3-2 galibiyetiyle tamamlandı. Ankara ekibi, ilk sete hızlı başladı ve 25-20'lik skor ile 1-0 öne geçti. İzmir ekibi, ikinci sette rakibine boyun eğmedi ve 25-21'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Ankara ekibi, üçüncü sette oyundan düşen rakibine göz açtırmadı ve 25-12'lik skor ile 2-1 öne geçmesini bildi.

DİRENMESİ YETMEDİ

Dördüncü sette Arkas tekrar oyunda etkin bir hale gelerek arka arkaya yakaladığı sayılarla 25-20 galip ayrıldı ve durumu 2-2 yaparak maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti Ziraat Bankkart 15-7 kazandı ve maç 3-2 Ankara ekibinin üstünlüğü ile bitti. Son maç bugün saat 16.30'da Altekma ile Ziraat Bankkart arasında Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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