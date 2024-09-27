TSYD Kupası’nda Ziraat güldü

Bu sene 10'uncusu düzenlenen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmada Ziraat Bankkart ile Arkas Spor kozlarını paylaştı. Müsabaka Ziraat Bankkart'ın 3-2 galibiyetiyle tamamlandı. Ankara ekibi, ilk sete hızlı başladı ve 25-20'lik skor ile 1-0 öne geçti. İzmir ekibi, ikinci sette rakibine boyun eğmedi ve 25-21'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Ankara ekibi, üçüncü sette oyundan düşen rakibine göz açtırmadı ve 25-12'lik skor ile 2-1 öne geçmesini bildi.

DİRENMESİ YETMEDİ

Dördüncü sette Arkas tekrar oyunda etkin bir hale gelerek arka arkaya yakaladığı sayılarla 25-20 galip ayrıldı ve durumu 2-2 yaparak maçı tie-break setine taşıdı. Bu seti Ziraat Bankkart 15-7 kazandı ve maç 3-2 Ankara ekibinin üstünlüğü ile bitti. Son maç bugün saat 16.30'da Altekma ile Ziraat Bankkart arasında Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak.