Altınordu’da hakem isyanı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Kırklarelispor maçında hakemlerin sınıfta kaldığını ifade etti. Hakem hataları hakkında fazla konuşmak istemediğini ancak 2 net gollerinin ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini belirten Şahan, "O maçta sahadan beraberlikle ayrıldık fakat maçın özetinde de görüleceği üzere 2 tane net golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Net gollerimizin elimizden alınması sonucu puan kaybetmek üzücü" dedi. Ligde pazar günü lider 24Erzincanspor'u konuk edecekleri maça odaklandıklarını dile getiren Olcay Şahan, "Hafta başından beri rakibimizi analiz ediyoruz. Pazar günü bizi güzel bir maç bekliyor" şeklinde konuştu.