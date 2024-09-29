3. Lig’de heyecan dolu pazar

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün önemli karşılaşmalara çıkacak. 1'inci Grup'ta Karşıyaka, bugün Artvin Hopaspor'a üst üste üçüncü galibiyetini almak için konuk olacak. Arhavi İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Kuşadasıspor Ege derbisinde 7 puanlı zirve takipçisi Bornova 1877'yi konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'nın depreme dayanıksız raporu alması nedeniyle ilk iç saha maçını Tire'de oynayan Kuşadasıspor, Bornova ekibini saat 16.00'da başlayacak maçta Didim Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. 2'nci Grup'ta Tire 2021 FK, 15.30'da Amasyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Play-Off hattındaki Uşakspor, 16.00'da evinde Nevşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

DENİZLİ GURBETTE

Aynı grupta 7 puanlı zirve ortağı Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda seyircisiz maçta Etimesgut Bld ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta ilk mağlubiyetini alan 6 puanlı Balıkesirspor, deplasmanda 7 puanlı lider Silivrispor'la kozlarını paylaşacak. 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Bld, Çorluspor 1967'nin misafiri olacak. Bu 3 maç da 16.00'da başlayacak. 4'üncü Grup'ta ise 15.30'da Erciyes 38 FSKDenizlispor, 18.00'de İzmir Çoruhlu FK-Niğde Bld maçları oynanacak.