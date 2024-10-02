Başakşehir, Avrupa Ligi’ne kötü başladı! Temsilcimiz, Rapid Wien’e mağlup oldu...

Çağdaş Atan'ın yönettiği RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına Rapid Wien karşısında çıktı. Rakibini İstanbul'da ağırlayan temsilcimiz, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Rapid Wien'e galibiyeti getiren golleri 43 ve 46. dakikalarda Schaub kaydetti. Başakşehir'in tek golünü ise 45+2. dakikada Piatek attı.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, bir sonraki maçında Celje deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

18. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada turuncu-lacivertliler sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1