Başakşehir kötü başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk haftasında turuncu-lacivertliler sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e mağlup oldu: 1-2. 6. dakikada Crespo'dam aldığı pasla kaleye sokulan Serdar'ın sert şutu direkte patladı. 43'te Beljo'nun pasında rakibinden sıyrılarak önünü boşaltan Schaub plaseyle ağları havalandırdı: 0-1. 45+2'de Serdar'ın sol kanattan ortasında, Piatek topu kafayla filelere gönderip eşitliği sağladı: 1-1. 49'da Auer'in yerden içeri çevirdiği topta Byegstaller topa dokundu, penaltı noktası üzerinde bulunan Schaub düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. 72'de Seidl savunmasının arkasına sarktı ve topu merkeze doğru yerden çıkardı.

Topla buluşan Beljo kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonucunda Seild'in ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.