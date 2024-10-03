Petkimspor Avrupa’da tam gaz

Basketbolda bu sezon ilk kez boy gösterdiği Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) eleme turunu 3'te 3'le geçerek gruplara kalan Aliağa Petkimspor, B Grubu'ndaki ilk maçında Polonya deplasmanında King Szczecin'i 85-80 yendi. Avrupa'da 4'te 4 yaparken ilk deplasmanını da kazanan Petkimspor, grup aşamasına ilk haftada lider başladı. 2021-2022 sezonundan beri dümeninde olduğu Aliağa ekibini Avrupa'ya taşıyan isim olan başarılı antrenör Burak Gören, maçın ardından duygularını ifade etti.

"İNANILMAZ BİR İŞ"

Burak Gören "Kulübümle gerçekten gurur duyuyorum çünkü bu bizim için tarihi bir an. Kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz. Antalya'da Şampiyonlar Ligi elemelerinde inanılmaz bir iş başardık. Beş günde üç eleme maçına çıktık ve hepsini kazandık, bu yüzden gruplara kalmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.