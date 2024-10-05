Galatasaray şaşırttı

Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'ın, kupanın en zayıf ekiplerinden biri olan Rigas Skola ile deplasmanda berabere kalması futbol kamuoyunu şaşırttı. Letonya'nın Riga şehrinde yer alan RFS Rigas, 9.3 milyon Euro kadro değeri ile turnuvanın en düşük bütçeli takımları arasında bulunuyor. Toplam kadro değeri 288 milyon Euro olan Galatasaray'ın ise sadece Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.

İLK KEZ PUAN ALDILAR

Rigas Skola, tarihindeki ilk Avrupa puanını Galatasaray'dan aldı. Letonya ekibi ilk maçında S.Bükreş'e 4-1 yenilmişti. Geçtiğimiz yıl Konferans Ligi elemelerinde kupaya veda eden Rigas, bu sezon ise büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez grup aşamasına kalmıştı. Açılımı Riga Futbol Okulu olan RFS, Letonya Ligi maçlarını yaklaşık 2000 kişi seyirci kapasiteli ve altyapı tesisi görünümündeki LNK Spor Parkı'nda oynuyor.

8'İNCİ SIRADA YER ALDI

Tesisin uluslararası maç kriterlerini karşılamaması nedeniyle Galatasaray mücadelesi yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Daugava Stadı'na alındı. Ancak bu stat da futbol için elverişsiz yapısıyla atmosferi etkiledi. Galatasaray bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 8. sırada kaldı. Avrupa Ligi'nde direkt olarak Çeyrek Final'e yükselmek için ilk etabı ilk 8 içinde bitirmek gerekiyor. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise Çeyrek Final için eleme turu oynayacak.

BURUK'A İSTİFA ÇAĞRISI

Kasımpaşa ve Rigas karşısında yaşanan puan kayıplarının faturası teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Galatasaray taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değeri en düşük olan takım karşısında Galatasaray'ın zor anlar yaşaması nedeniyle sosyal medyada '#okanburukistifa', 'Burası Galatasaray' ve 'Kovun' başlıklarını popüler hale getirdi.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

AS: Okan Buruk'un takımı 38. dakikada 2-0 öne geçti ancak Davinson Sanchez ile aynı değerde bir takım tarafından beraberliğe mahkum edildi.

SPORTSA CENTER:

RFS yağmur altında sansasyonel bir performans sergiledi ve Galatasaray'dan puan aldı.

APOLLO.LV:

Letonya şampiyonu RFS Rigas, Türk devi Galatasaray karşısında beklenmedik bir beraberlik elde etmeyi başardı.

KICKER:

Galatasaray'da suratlar asık. Türkiye şampiyonu, bagajlarında 2-2'lik yetersiz bir sonuçla geri dönmek zorunda kaldı.