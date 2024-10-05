Menemen FK seriyi bozacak

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında yarın 31 maçtır yenilmeyen Çimentaş Elazığspor'u konuk edecek Menemen FK, hem rakibinin rekor serisine son vermek, hem de bu sezonki namağlup ünvanını korumak istiyor. Sezona 3'te 3 ile başladıktan sonra geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de Vanspor FK ile berabere kalan sarı-lacivertliler, yarın geçen haftaki puan kaybını telafi etmek ve rakibini yenerek zirvede bir rakibini ekarte etmeyi planlıyor. Kırmızı Grup'un zirvesinde 13 puanla Menemen, Elazığspor ve 68 Aksaray Belediyespor aynı puanda yer alıyor. Rakip takımın kadrosuna bakıldığında en golcü oyuncu, bu sezon 3 kez ağları sarsan eski Göztepeli Beykan Şimşek. Beykan'ı 2 golle Yusuf Mert Tunç takip ediyor.