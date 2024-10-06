Göz-Göz son nefeste

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. 6. dakikada Nazım'ın taç atışında ceza sahası sağ tarafında önce Juan, ardından Solet'in kafa vuruşunda top arka direğe açıldı. Romulo iyi yükselerek topu sol direk dibinden ağlara gönderdi: 1-0. 10. dakikada Göztepe'de sağ tarafta topla buluşan Tijanic, Solet'e pasını verdi. Solet, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sol ayağı ile yaptığı vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top direk dibinden ağlara gitti. 2-0. 27'de Moutoussamy'nin vuruşunda kaleci Lis topu kontrol etmeyi başardı.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

İkinci yarıda Sivasspor üst üste goller buldu. 55'te sağdan kullanılan kornerde arka direğe seken topa dokunan Uğur'un şutu çizgiyi geçti: 2-1. İki dakika sonra ani gelişen atakta solda topla buluşan Menig şutunu çekti ve sol köşeden topu ağlara gönderdi: 2-2. 90+4'te Göztepe atağında Romulo pasını Fofana'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe maçı 3-2 kazandı.

FUTBOLU BIRAKAN JAHOVİC'E PLAKET

Göztepe'nin efsane oyuncusu Adis Jahovic'e Sivasspor maçından önce plaket ve imzalı forma hediye edildi. Futbola veda kararı alan Adis, başlangıç düdüğünden önce plaketini ve formasını Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'tan aldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Adis, taraftarlar ile bütünleşerek unutulmayacak bir an yaşadı.

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kritik Sivasspor karşılaşmasında geçen hafta oynanan Samsunspor maçındaki 11'e kıyasla 3 değişiklik ile çıktı. Stoilov, Samsun maçından farklı olarak Sivas karşısında Ogün'ün yerine Nazım'ı, kart cezası bulunan Bokele'nin yerine İsmail'i, Doğan'ın yerine ise Tijanic'i sahaya sürdü.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, kritik Sivasspor maçında takımlarını yine yalnız bırakmadı. Maçtan önce stada gelen binlerce taraftar, ilk düdükle birlikte marşlar ve bestelerle bayram havası estirdi. Takımı ateşlemek için 90 dakika susmayan taraftarlar, maç boyunca tezahüratlar yaptı.