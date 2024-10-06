Horoz kayıp

Nesine 3.Lig 4.Grup'ta Küçükçekmece Tepecik karşısında ilk yarı kötü futbol sergileyen Denizlispor, ilk defa gol atamadığı maçta sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İlk yarıda kontrataklarla gol arayan konuk ekip aradığı golü 19. dakikada buldu. Ensar'ın uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Abdurrahman'ın şutunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. İlk yarı isabetli şut çekemeyen Denizlispor 45+1'de beraberlik şansını kaçırdı. Kemal'in pasında kale sahası önünde bomboş durumda olan Emre Burgaz'ın şutu üstten auta çıktı. Denizlispor ilerde organize olamayınca cılız ataklardan sonuç alamadı. Sertlik nedeniyle gerginleşen mücadelede oyun sık sık durdu. Yan toplarla gol arayan yeşilsiyahlılar, kaleci Ulaş'ı geçemedi. 88'de oyuna giren Berat, 90+5'de soldan gelen ortada kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderdi. 0-2. Maç 2-0 Tepeckspor'un üstünlüğü ile sona erdi.