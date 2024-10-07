Beşiktaş 90’da yıkıldı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan beraberlikle ayrıldı. 3. dakikada Emre'nin ortasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti. 28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1. 65. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında tehlikeli noktadan Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden dışarı çıktı. 73. dakikada Mustafa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutu kaleci Mert'ten döndü. 90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kodro'nun indirdiği topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlağı önünde bulan Maxim'in şutu ağlara gitti: 1-1. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç berabere bitti.

MERT VE MARİO 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, hafta içi Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ilk 11'ine oranla iki değişikliğe gitti. Frankfurt maçına 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu 11'de görevlendirdi.

TARAFTARLAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi. Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesinde takımlar seremoniye çıktığı esnada Gaziantep FK tribünlerinde dev bir Türk bayrağı açıldı.