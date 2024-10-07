Menemen FK farklı kazandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta evinde Vanspor ile berabere kalarak yaşayan Menemen FK, zorlu Elazığspor deplasmanında farklı kazandı. İlk yarıyı 32. dakikada İsmail Kulet'in kaydettiği golle önde kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda 67'de Hakkı Türker ile farkı ikiye çıkarttı. Kalesini gole kapatmayı başaran Menemen, 82'nci dakikada Erhan Öztürk ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten sarılacivertliler, lider Aksaray Bld. ile puanları eşitledi. Bu sezon ilk yenilgisini alan Elazığspor ise 13 puanda kaldı. Menemen FK, önümüzdeki hafta 5 puanla 13. sırada yer alan Giresunspor'a konuk olacak.