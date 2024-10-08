Göz-Göz firesiz başladı

KFC Kadınlar Voleybol 1.Ligi'nde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Papara Göztepe Voleybol takımı ligdeki ilk maçında Havran Belediyespor'u rahat yendi: 3-0. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada rakibine set vermeyen sarıkırmızılı ekip, ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Maçın sonunda oyuncularla bir araya gelen Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de takımın galibiyet sevincine ortak oldu. Kutlamalara Sepil'in yanında "Meme Kanseri Farkındalık" etkinliği kapsamında Ege Üniversite doktorları da katıldı.

KSK'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnfo Yatırım Karşıyaka, evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u rahat geçti. Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti. Karşıyaka lige iyi bir başlangıç yaparak ilk haftadan liderlik koltuğunu paylaşırken, Bodrumspor ise zorlu bir başlangıç yaparak moral bozukluğu ile sahadan ayrıldı.