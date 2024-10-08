Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda iki Ege temsilcisi bugün sahneye çıkıyor. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta beşinci sırada yer alan Balıkesirspor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftada yenilgi yüzü görmeyen Fethiyespor tur hedefiyle sahaya çıkacak. Bal- Kes, bugün saat 13.00'te Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekibi Kilis Belediyespor'a konuk olacak. Fethiye temsilcisi ise Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Düzcespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bu turda rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kupada yoluna devam edecek takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve beraberliğin yine bozulmaması halinde seri penaltı atışları belirleyecek. Her iki mücadele de A Spor'dan naklen yayımlanacak.