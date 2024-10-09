Fethiyespor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Fethiyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 eşitlikle biten maçta Düzcespor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 yendi. 6'da İbrahim'in pasında topla buluşan Nurettin'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 66'da savunmadan seken topu önünde bulan Ramazan, kaleci Anıl'ı geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 69'da Fethiye penaltı kazanırken, 70'te yine Nurettin sahneye çıktı: 2-1. 81'de Berkay sol kanattan iki rakibini çalımlayarak skora denge getirirken normal süre ve uzatmalar eşitlikle tamamlandı: 2-2 Mücadeleyi penaltılarda Muğla ekibi kazanırken 3. tura adını yazdırdı.