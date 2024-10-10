Petrovic Aslan’a

Süper Lig ve Avrupaü Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Milli araya en yakın rakibi Samsun'un 4 puan önünde lider giren Aslan'da yönetim, kaleci Fernando Muslera'nın alternatifini buldu. Sarı-kırmızılı ekibin kalesini tam 11 yıldır koruyan Uruguaylı eldivenin ilerleyen yaşı nedeniyle file bekçisi arayışlarına girişen kurmaylar, Djordje Petrovic'e kanca attı. Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea'de olan ve Fransa'da Strasbourg'ta kiralık olarak oynayan 25 yaşındaki file bekçisi için ön görüşme yapıldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1.94 boyundaki Sırp kaleci için Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü. Değeri 20 milyon Euro olan Sırp kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta genç eldiveni bonservisiyle transfer etmeyi planlasa da, satın alma opsiyonlu kiralık formülünü de masada bekletiyor. Ülkesi Sırbistan'da Cukaricki ve Belgrad ekiplerinde forma giyen Petrovic, ABD ekibi New England'tan 2023 Ağustos ayında Chelsea'ye transfer olmuştu.

OSAYİ-SAMUEL İÇİN G.SARAY İDDİASI

Yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi transfer eden Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda Kanarya ile sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Samuel ile şu ana kadar yapılan görüşmelerden bir sonuç alamadı. Nijeryalı yıldıza İngiltere'den talipler var. Öte yandan Galatasaray'ın da bu transfer için sezon sonunu beklediği iddiası son dönemde gündemde.

DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Galatasaray Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, dün gerçekleşti. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023-24 sezonunda farklı branşlarda 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandıklarını ifade ederek yeni sezonda da başarı sözü verdi. Özbek, "Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu.

ÇİFT FORVETE DÖNÜŞ PLANI

Milli araya lider giren Galatasaray, yarın yeniden mesaiye başlarken teknik direktör Okan Buruk da öncelikli olarak çift forvetli düzene geçiş için kolları bir kez daha sıvayacak. İyileşmesi beklenen Victor Osimhen ve Mauro İcardi'yi bir arada oynatmayı planlayan tecrübeli hocanın milli arada bu konuda çalışmalar yapacağı öğrenildi. Kasımpaşa mücadelesinde birlikte oynayan iki yıldızın önümüzdeki maçlarda da forveti çiftlemesi bekleniyor.