Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez: "Bu lig bence de bitmez"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Göçmez, TFF gözlemcilerini eleştirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı, "Biz Antep maçını değerlendirdiğimizde, bir kere gözlemci raporuna göre karar veriliyor, kurullar, gözlemci raporuna göre karar veriyor. Oradaki insanlar, oradaki örneklere göre karar veriyor. Oynanan bir maçta, ben sizi ittirdim, vurdum size, siz kalktınız, siz de bana vurdunuz, kim atılır, ikimiz de atılırız. Gözlemci raporuna göre, karşılıklı bir münakaşa var. Bu bir sonuç. Gözlemci yapısıyla ilgili ciddi sorun var. Gözlemciler Türk futbolunun görünmeyen geriye gitme nedenlerinden biri olabilir. Bu işi iyi yapanlar var ama ben 8 yıldır bu sporun içerisindeyim. Fıtrat hep aynı, hiçbir şey değişmiyor. Gözlemcilerde ego, iş bilmezlik var." dedi.

"HOCAMIZ SÜREKLİ TACİZ EDİLDİ"

"Gaziantep maçında hocamız sürekli taciz edildi." diyen Onur Göçmez, "Serdar Hocamız işi dengelemek için devreye girdi. Raporlarda yok, soyunma odasında karşılıklı itişme kakışma var. Serdar Hoca'nın aldığı cezayı reddetmiyorum, adalet varsa, diğer hocanın da iki maç alması gerekiyor. Eğer o da iki maç alırsa, tartışacağımız konu, neden böyle olduğuydu. Biz bununla hep karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU LİG BENCE DE BİTMEZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Göçmez, "Divanda arkadaşımız konuşma yapıyor, ceza alıyor, onu takip ediyorsun. Geçen seneden beri, 'Lig bitmeyecek, burada maç yönetemezsin' şeklinde açıklama yapılıyor ama ceza yok! Bu gözlemcilerin raporları bu şekilde devam ederse, bu lig bence de bitmez. TFF başkanının cesur bir kimlik mesajı veriliyor. Ben daha cesur olmalarını bekliyorum." diye konuştu.

"GÖZLEMCİLERİN KENDİNE GELMESİ LAZIM"

"Beşiktaş başarılı olduğunda oyunlar başlar." ifadesini kullanan Onur Göçmez, "Bunlar doğal şeyler önemli olan tepki vermek. Gözlemcilerin kendine gelmesi lazım. Gözlemciler, Türk futbolunun geriye gitmesinin sebeplerinden biri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU YAPAN VATAN HAİNİDİR"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, "Geçen bir video çıktı, Semih bizim evladımız. Semih'le alakalı bilerek yapılıyor, bunu yapan vatan hainidir. Bakalım katlanacak mı cezamız! Test edelim. Semih, gelişimini daha tamamlamayan, yolun başında olan bizim geleceğimiz. Bu çocukla ilgili kayıt yapıyorsun ve sosyal medyaya atıyorsun! Bu bir vatan hainliğidir. Bu hiç gündemimizde değil. Buna emniyetin müdahale etmesi gerekiyor." dedi.