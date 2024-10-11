Kartal’da iki yolcu

Rotasyon sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Siyahbeyazlıların 2 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı ifade edilirken bu isimlerin Oxlade-Chamberlain ve Onana olduğu belirtildi. Takımdan ayrılacak isimlerin ardından Kara Kartal'ın, kanat/forvet ve genç, yerli futbolcuları kadrosuna katmak istediği kaydedildi. İtalyan yıldız forvet Immobile ve sol bek Masuaku'nun alternatifsiz olması ve kanatlarda rotasyon sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ın transferde bu bölgelere öncelik vereceği belirtildi. Kanat/forvet ve sol bek pozisyonlarını ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılarda transferden sorumlu Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın çalışmalara başladığı belirtildi.