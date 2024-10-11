Manisa’da Cissokho rüzgarı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'da Mamadou Cissokho rüzgarı esiyor. Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren jeneriklik golün sahibi olan genç futbolcu 2022 yılında siyah-beyazlılara denenmesi için gelirken, performansıyla takımının vazgeçilmezi oldu. 2 sezon siyah-beyazlı takımın altyapısında oynayan, geçen sezonun devre arasında Kosova Ligi takımlarından Liria'ya kiralanan 24 yaşındaki orta saha, bu sezon takımının demirbaşı durumuna geldi. Kırmızı kart cezalısı olduğu Yeni Malatyaspor ve Boluspor maçı hariç kalan mücadelelere ilk 11'de başlayan Cissokho, ikili mücadelelerdeki başarısı ve üstün fiziğinin yanına şutları ve golünü de ekleyince otoritelerin konuştuğu isimlerden biri oldu. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, "Cissokho transfer bedeli ödenip gelen bir isim değil. Manisa'da denenip beğenilen bir isim. Aslında A takım için kadroya katılan fakat hiç şans bulamayan ve daha sonrasında kiralık gidip gelen bir oyuncu. Bu sene banko oynayan bir oyuncu oldu ve çok iyi bir gelişim sağladı. Bence çok daha iyi olacak. İnanılmaz dinamik bir oyuncu" dedi.