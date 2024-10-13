Beşiktaş’ta hedef Schick

Süper Lig'e harika bir giriş yaptıktan sonra düşüşe geçen Beşiktaş'ta gündem golcü transferi. Kartal, yaz döneminde kadrosuna kattığı Ciro Immobile'yi hem yedekleyebilecek hem de beraber oynatabileceği güçlü bir golcü istiyor. Siyah-beyazlılar, Leverkusen'de geri planda kalan Patrik Schick'i yakından takibe başladı. Çekyalı forvetin Alman ekibi Leverkusen ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. 28 yaşındaki golcünün, ön plana çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği ifade edilirken siyah-beyazlı yönetimi bu noktada devreye girip Patrik Schick'i ikna etmeye çalışacak.

SICAK BAKIYOR

Deneyimli yıldızın da ara transfer dönemini beklediği aktarılırken kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. 2020 yılında Roma'dan Leverkusen'e geçen 28 yaşındaki golcü oyuncu için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı.