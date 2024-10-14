Muğlaspor doludizgin

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, sahasında Beykoz İshaklıspor'u mağlup etti: . Yeşil-beyazlılar, Balıkesir'in ardından İshaklı'yı da mağlup ederek ikide iki yaparken, yenilmezliğini de altı maça çıkardı. Muğla ekibi 17. dakikada Tuğay Adamcıl'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39'da Sırat Yeşilördek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 42'de Cemal Ali Kızılateş, Muğla ekibini rahatlatan golü attı: 3-0. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve Muğlaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.