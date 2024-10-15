Faruk Koca’ya 13 yıl istendi

SÜPER Lig'de geçen sezon MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Faruk Koca hakkında 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Süper Lig'de 1-1 sona eren Ç.Rizespor maçı sonrası eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e saldırıyla suçlanan Koca ve 3 sanığın yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi. Savcı, tüm sanıklar hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı getirilmesini talep etti.