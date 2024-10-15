Nereden nereye

Süper Lig'de 7 yıl boyunca güçlü rakiplerine kök söktüren, 2018 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı, finalde Galatasaray'ı yenerek ise Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Akhisarspor, geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de dibe demir attı. Avrupa arenasında da yer aldığı 2018-2019 sezonunda üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nda final oynamasına rağmen Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 5 yıl içinde amatöre geriledi. Süper Lig'e veda ettikten sonra yönetim krizleri ve mali sıkıntılarını aşamayan, transfer yasakları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yer aldığı Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta 2 maçta kalesinde 16 gol görerek başladı.

OYUNCU BULMAKTA ZORLUK ÇEKIYOR

Altyapı patentli kadrosunda en büyük oyuncusu 19 yaşında olan, kaleci bulamadığı için sağ bekini kaleci oynatıp, yedek kulübesinde oyuna sürecek yedek futbolcu bulunduramayan Akhisaspor, amatör ligde ilk hafta Eti Madenspor'a deplasmanda 9-0 yenildikten sonra iç sahadaki ilk maçında da Manisa 1965 Spor Kulübü'ne 7-0 mağlup oldu. 2018 yılında inşaatı tamamlanan, Akhisarspor'un bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa devi Sevilla'ya kök söktürdüğü Türkiye'nin en modern statlarından Spor Toto Akhisar Stadyumu kulübün büyük dramına sahne oldu.

BAŞKAN ÖZAY ALKAN İÇİN DÖKTÜ

Akhisarspor Başkanı Özay Alkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut yönetim olarak kimsenin parasını kullanmak için göreve gelmediklerini, kulübün mali sıkıntılarının çözümüne yönelik özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Alkan, Kulübü almaya niyeti olan varsa, 3-4 gün şans tanıyorum. Ancak biz kulübü zorluktan çıkarıp başarılı olduktan sonra devretmemiz beklentisi içinde olmasınlar. Eski yönetimler 600-700 bin TL yetiştirme bedeli kazanabilecekleri oyuncuları düşük bedellerle serbest bıraktığı için hem kadro hem de maddi anlamda zarara uğramışız. Ortada bir para yok. Biz cebimizden para harcıyoruz. Bize para yemeye geldiniz demek insafsızca bir itham" şeklinde konuştu.