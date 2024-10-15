Victor Osimhen derbide sahada

SÜPER Lig'de milli araya zirvede giren Galatasaray'ın yıldız golcü Victor Osimhen kararı belli oldu. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan 100 milyon Euro değerindeki futbolcu Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası Rigas Skola ve Alanyaspor maçlarında forma giyememişti. Yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzak kalan yıldız forvet tam olarak iyileşerek takıma döndü.Ancak teknik direktör Okan Buruk'un, 10. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisini düşünerek, Osimhen'i bu hafta Antalyaspor maçında riske etmeyeceği öğrenildi. Buruk'un asıl hedefinin Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcuyu 28 Ekim'de Beşiktaş ile oynanacak olan kritik derbiye yetiştirmek olduğu ifade edildi.

MAURO ICARDI TEK FORVET

Böylece futbolcunun tamamen iyileşmesi beklenecek ve olası bir sakatlık durumuna karşı riske girilmeyecek. Buruk, Osimhen'in yerine 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Antalya maçında Icardi'yi tek forvet olarak sahaya sürmeye hazırlanıyor. Michy Batshuayi de her zamanki gibi yedek kulübesinde görev bekleyecek.