Efsane Başkan Seba’ya İzmir’den büyük vefa

İZMİR Beşiktaşlılar Derneği'nin önceki gün düzenlediği gecede 10 yıl önce 2014 ylında hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün Efsane Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykelinin yapılacağının müjdesi verildi. İzmir'in Urla ilçesinde yer alacak heykeli tanınmış heykeltıraş Ekin Erman'ın yapacağı öğrenildi. Geceye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, heykelin yapımına destek olacaklarını da kaydetti. Balçova'da gerçekleşen geceye ayrıca siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kadir Kılıç ve Feyyaz Uçar da katılım sağladı.