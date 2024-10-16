Milliler ışık saçıyor

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda Samsun'da Karadağ'ı mağlup etmesinin ardından deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenmesi büyük sevinç yaratırken sergilenen futbol tam not aldı. Avrupa basını da ay-yıldızlı ekibimizin performansıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Portekiz basınından Sapo, Kerem Aktürkoğlu'nun galibiyette bir kez daha belirleyici olduğunu yazarken millilerin namağlup olarak puanını 10'a çıkardığını belirtti. Desporto Ao Minuto da Kerem'in sihrini sadece Benfica'da değil, milli takımda da yapmaya devam ettiğini yazdı. İspanyol AS gazetesi, Arda Güler'in önderliğinde Türklerin muhteşem bir performansla geri dönüşe imza attığından söz ederken Juventus News 24 ise "Yıldız'dan muhteşem performans" başlığını attı.

'GURUR DUYUYORUM'

Montella, maçta ortaya koydukları futbolla ilgili oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek "Takımımızın ne kadar geometrilerinin oturduğunu artık zaman zaman görebiliyoruz. Dört farklı futbolcu ile dört gol atabiliyoruz. Çok umut verici, hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Montella, "Dört farklı oyuncuyla dört gol attık. Böylece forvet tartışmaları tamamen rafa kalktı diyebilir miyiz?" sorusuna, "Üzülüyorum çünkü keyif almaya başlamıştım bu sorulardan" yanıtını verdi.

ARDA'YA ÖVGÜ

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler İzlanda karşısındaki futboluyla İspanya'da büyük övgü aldı. İspanyol Relevo da Arda Güler'in Real Madrid'de yedek kalmasına rağmen Türkiye Milli Takımı'nda 11'de oynamaya devam ettiği ve gösterdiği performansla ön plana çıkmayı sürdürdüğünü yazdı. Arda'nın birkaç gün önce Karadağ maçının ardından, İzlanda karşısında da aynı rolü üstlenerek oynadığı futbolla dikkat çekmeyi başardığı paylaşıldı. AS Gazetesi 'Kahraman Arda Güler' derken Marca 'Arda Güler buzda dans ederek 88. dakikada Türkiye'ye zafer kazandırdı' yorumunu yaptı. Estadio Deportivo 'Arda Güler parlıyor' ifadelerini kullanarak oyuncumuzun İzlanda mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Türkiye Milli Takımı'nda liderliği üstlendiğinden bahsetti.

R.MADRİD TARAFTARLARI ANCELOTTİ'YE YÜKLENDİ

REAL Madrid taraftarları, İzlanda-Türkiye maçının ardından da İspanyol ekibinin hocası Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları: @MEMELANDIA_ESP: "Arda Güler, millî maç arası boyunca millî takımı için ne harika iki maç oynadı. Ancelotti'nin onu bir sonraki maçta hangi pozisyona koyacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aşağı yukarı yedek kulübesinin ortasında, aşağı yukarı yedek kulübesinin sol tarafında!" @RMA_ARAMIS: "Kulübün imzayı duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler." @PICHONRADICAL: "Gülerli Türkiye güçlü bir takım ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Ancak vasat Ancelotti ona şans vermiyor çünkü genç ve 40 yaşındaki Modric'i tercih ediyor!"

KEREM AKTÜRKOĞLU YILDIZLARI SOLLADI

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'da da sürdüren Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'da da galibiyetin mimarlarından oldu. Milli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla adından övgüyle söz ettirdi. Kerem gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında Benjamin Sesko (Slovenya) ve Viktor Gyökeres (İsveç) ile zirvede yer aldı. 25 yaşındaki futbolcu, 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bıraktı.

KENAN TÜRKÇESİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

İZLANDA maçı sonrası konuşmasını İngilizce olarak yapan Kenan Yıldız, Türkçe konuşamadığı için özür diledi. Daha sonra kısa bir süre Türkçe'ye dönen Kenan, "Türkçe sadece bunu söylemek istiyorum; benim takım çok gururluyum. Her şeyi verdik aile gibi. Evet çok gururluyum. Herkese teşekkür ederim. Devam ediyoruz böyle" dedi.