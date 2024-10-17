Fethiyespor’a Dinçel garantisi

2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak geçtiğimiz pazar günü deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup ederek ikide iki yapan Fethiyespor, gözünü Play-Off hattına dikti. Son üç maçında 7 puan alan ve 10 puana ulaşıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı dörde indiren lacivert-beyazlılarda teknik direktör Selahaddin Dinçel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dinçel, "Yeni bir yapılanma ile yola çıktık. Sakatlarımız iyileşince daha iyi olacağız. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Oyuncularım 90 dakika disiplini elden bırakmadı. Kazandığımız için mutluyuz. Bu maçı unuttuk. Şimdi evimizde oynayacağımız Adana 01 Futbol kulübü karşılaşmasına hazırlanacağız. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.