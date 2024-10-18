Bodrum FK’da Celal kayboldu

TRENDYOL Süper Lig'de yaptığı çıkışla alt sıralardan uzaklaşan Bodrum FK'da takımın deneyimli oyuncusu Celal Dumanlı ilk 11'e hasret kaldı. Profesyonel kariyeri boyunca yeşil-beyazlı ekipten başka bir takımda forma giymeyen ve Bodrum FK ile profesyonel liglerin tamamını deneyimleyen Celal, Muğla ekibi, Süper Lig'e çıkınca forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı. Geçen sezon Birinci Lig'de forma giydiği 36 maçın 18'ine ilk on birde başlayan Celal bu sezon kulübeye çakılı kaldı.

YENİLERİ GEÇEMEDİ

30 yaşındaki Muğla doğumlu futbolcu bu sezon ilk 8 müsabakada sadece 6 kez forma şansı bulurken, henüz ilk 11'de forma giyemedi. Bu 6 karşılaşmada toplam 74 dakika süre alabilen Celal, yedek kulübesinin gediklisi oldu. Celal, takıma yaz transfer döneminde katılan ve toplam 5 gol üreten Seferi ve Puşkaş ile girdiği forma savaşını şimdilik kaybetti.

İSMET TAŞDEMİR TEMKİNLİ

SÜPER Lig'de milli ara dönüşü 21 Ekim Pazartesi günü Çaykur Rize'yi konuk edecek olan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir temkinli konuştu. Milli araya ikide iki yaparak giren Muğla ekibinin başarılı teknik adamı, "Rize takımını bulunduğu konum itibariyle değerlendirirsek yanlışa düşeriz, geçen senenin çok başarılı bir takımı. Onun üzerine bu sene çok da transferler yaptılar. Ligin geneli zaten zor ama bu da o zor zorluk derecesi bence yüksek maçlardan bir tanesi" dedi. Kulüpte üç yılı tamamladığını da ifade eden Taşdemir, Bodrum'da çok mutlu ve keyifli olduğunu da sözlerine ekledi.