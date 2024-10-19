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Bandırma, Karagümrük'ü tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

AA
Bandırma, Karagümrük’ü tek golle geçti

Teksüt Bandırmaspor 1 - 0 Fatih Karagümrük

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 45 Yasin Yağız Dilek), Mulumba, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), İbrahim Kaya (Dk. 81 Poulinho), Nomel, Paixao (Dk. 90+6 Diakhaby)

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Berkay Tolga Dabanlı, Camacho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Wesley, Johnson (Dk. 77 Dovedan), Doh (Dk. 58 Paoletti), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya, Lamkel

Gol: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Djilobodji, Dk. 31 Wesley, Dk. 36 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 75 Johnson, Dk. 79 Camacho, Dk. 90+5 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mulumba, Dk. 90+5 Hikmet Çitfçi (Teksüt Bandırmaspor)

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